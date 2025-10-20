У Харкові на підприємстві спалахнула пожежа: ліквідація тривала кілька годин

У понеділок, 20 жовтня о 14:53, у Слобідському районі Харкова сталося загоряння у виробничій будівлі цивільного підприємства.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 120 м² виробничого приміщення. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню.
О 16:12 пожежу локалізували, а о 17:28 повністю ліквідували. Загиблих та травмованих немає.
До ліквідації залучалися 33 рятувальники та вісім одиниць техніки ДСНС. Причина займання наразі встановлюється.