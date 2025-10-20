        Суспільство

        У Харкові на підприємстві спалахнула пожежа: ліквідація тривала кілька годин

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 19:07
        читать на русском →
        У Харкові горіла виробнича будівля підприємства / Фото: ДСНС
        У Харкові горіла виробнича будівля підприємства / Фото: ДСНС

        У понеділок, 20 жовтня о 14:53, у Слобідському районі Харкова сталося загоряння у виробничій будівлі цивільного підприємства.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 120 м² виробничого приміщення. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню.

        Реклама
        Реклама

        О 16:12 пожежу локалізували, а о 17:28 повністю ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

        До ліквідації залучалися 33 рятувальники та вісім одиниць техніки ДСНС. Причина займання наразі встановлюється.

        Рятувальники на місці пожежі у Харкові / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини