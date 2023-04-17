Кримінал

У Харкові на Окружній сталася смертельна ДТП

17 Квітня 2023 19:02
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Сьогодні близько 13:30 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» в районі 498 км водійка автомобіля «ЗАЗ Sens» не впоралася з керуванням, виїхала на ліве по ходу свого руху узбіччя та зіштовхнулася з відбійником.

На місці події від отриманих травм померла пасажирка транспортного засобу – жінка 1945 року. Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 40-річна водійка та її пасажири – дівчинка 2015 року народження й чоловік 1999 року народження.

Поліція з’ясовує обставини ДТП. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


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