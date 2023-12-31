Суспільство

У Харкові на маршрут вийшов трамвай №12

31 Грудня 2023 15:00
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транспорт

Трамвай №12 вийшов сьогодні, 31 грудня, на маршрут, що сполучає Південний вокзал та Центральний парк.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, трамваї курсують так: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – пл. Першого Травня – розворотне коло «Центральний парк».

У департаменті попросили харків’ян не паркувати транспортні засоби на шляху руху трамваїв, зокрема, на вул. Трінклера біля Сумського ринку.

Нагадаємо, що трамвай за цим маршрутом не курсував з перших днів повномасштабного вторгнення. Для його відновлення комунальники відремонтували пошкоджені колію і контактну мережу.


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