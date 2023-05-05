У Харкові на Гольдбергівській зіткнулися “Kawasaki” і “дев’ятка” – травмовані дві людини

Сьогодні близько 12:20 по вулиці Гольдбергівській у Харкові сталося зіткнення автомобіля “ВАЗ 21093” під керуванням 21-річної жінки та мотоцикла “Kawasaki” під керуванням 32-річного чоловіка.

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водії транспортних засобів.

Поліція з’ясовує обставини ДТП та вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоба