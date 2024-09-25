Кримінал

У Харкові з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло четвертої загиблої
25 Вересня 2024 14:51
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обстріли
Наслідки авіаудару по житловій багатоповерхівці у Харкові, 24 вересня 2024 року / Фото: ДСНС

Під завалами будинку у Київському районі Харкова, зруйнованому вчора російським агресором,  знайдено тіло загиблої жінки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Таким чином кількість загиблих внаслідок авіаударів по місту зросла до чотирьох. Понад 30 людей зазнали поранень.

24 вересня росіяни завдали авіаударів по місту Харків ФАБ-500, ФАБ-250 з УМПК. Одна авіабомба влучила в дев’ятиповерхівку, зруйнувавши п’ять поверхів.

Також пошкоджено інші багатоквартирні будинки, автомобілі, супермаркет, гараж, будівлю спортивної школи, хлібзавод, стадіон, дитячий садок.


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