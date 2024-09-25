У Харкові з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло четвертої загиблої

Під завалами будинку у Київському районі Харкова, зруйнованому вчора російським агресором, знайдено тіло загиблої жінки.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Таким чином кількість загиблих внаслідок авіаударів по місту зросла до чотирьох. Понад 30 людей зазнали поранень.
24 вересня росіяни завдали авіаударів по місту Харків ФАБ-500, ФАБ-250 з УМПК. Одна авіабомба влучила в дев’ятиповерхівку, зруйнувавши п’ять поверхів.
Також пошкоджено інші багатоквартирні будинки, автомобілі, супермаркет, гараж, будівлю спортивної школи, хлібзавод, стадіон, дитячий садок.