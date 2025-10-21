У Харкові дев’ятеро постраждалих внаслідок нічних ударів КАБами

У ніч проти 21 жовтня Харків зазнав серії авіаударів керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків, кількість постраждалих зросла до дев’яти.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили по Харкову КАБами близько опівночі. Вибухи пролунали в Індустріальному та Немишлянському районах міста.

За попередніми даними, росіяни скинули на місто чотири авіабомби, одна з яких влучила у приватний сектор, де виникла пожежа.

Спершу повідомлялося про чотирьох постраждалих із гострою реакцією на стрес, згодом кількість зросла до дев’яти людей.

Унаслідок ударів пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Обстеження місць ударів і уточнення даних тривають.