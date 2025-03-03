Кримінал

У Харківському екопарку через влучання “Шахеда” загинули кози
3 Березня 2025 09:06
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У ніч на 3 березня російський дрон атакував “Фельдман екопарк” під Харковом, унаслідок чого загинули тварини.

Як повідомила “Суспільному” речниця екопарку Олена Клименко, удар стався неподалік контактного двору.

“Є руйнування вольєрів та загиблі тварини – козочки, які перебували у дворику. Зараз фахівці оглядають місце влучання та оцінюють наслідки”, – зазначила Клименко.

Російський “Шахед” вдарив по Харківському екопарку / Фото: Суспільне

Також окупанти вдарили безпілотником по п’ятиповерховому будинку в центрі Харкова. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, серед яких 6-річний хлопчик.


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