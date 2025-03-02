У центрі Харкові “шахед” влучив у житловий будинок: відомо про вісьмох постраждалих (фото, відео)

Увечері 2 березня окупанти вдарили безпілотником, попередньо, БпЛА “шахед”, по п’ятиповерховому будинку в центрі Харкова. На даний час за медичною допомогою звернулися восьмеро мешканців пошкодженого будинку, серед них малолітня дитина.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

Постраждали четверо чоловіків та три жінки. Також гострої реакції на стрес зазнав 6-річний хлопчик. Всім надано допомогу на місці.

У квартирах на верхньому поверсі зайнялася пожежа, пошкоджені вікна та припарковані поруч автомобілі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.