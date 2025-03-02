Суспільство

У центрі Харкові “шахед” влучив у житловий будинок: відомо про вісьмох постраждалих (фото, відео)
3 Березня 2025 00:07
Наслідки удару "шахеда" по центру Харкова 2 березня / Фото: Поліція Харківщини
Наслідки удару "шахеда" по центру Харкова 2 березня / Фото: Поліція Харківщини

Увечері 2 березня окупанти вдарили безпілотником, попередньо, БпЛА “шахед”, по п’ятиповерховому будинку в центрі Харкова. На даний час за медичною допомогою звернулися восьмеро мешканців пошкодженого будинку, серед них малолітня дитина.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

Постраждали четверо чоловіків та три жінки. Також гострої реакції на стрес зазнав 6-річний хлопчик. Всім надано допомогу на місці. 

У квартирах на верхньому поверсі зайнялася пожежа, пошкоджені вікна та припарковані поруч автомобілі. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Оперативні служби на місці удару російського БпЛА по Харкову 2 березня / Фото: Поліція Харківщини

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