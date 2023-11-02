У Харківській області зняли з посади начальницю патрульної поліції

1 листопада стало відомо, що очільницю патрульної поліції Харківщини Альону Стрижак зняли з посади.

Цю інформацію підтвердив “Суспільне Харків” тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко.

“Першочергова задача — це дисципліна і всі задачі, які покладені на патрульну поліцію”, — сказав Левченко.

Стрижак очолювала патрульну поліцію Харківщини з січня 2020 року.

Журналісти намагалися зв’язатися з Альоною Стрижак і дізнатися причини звільнення. На телефонні дзвінки вона не відповідає.