Суспільство

У Харківській області зняли з посади начальницю патрульної поліції

2 Листопада 2023 09:50
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поліція

1 листопада стало відомо, що очільницю патрульної поліції Харківщини Альону Стрижак зняли з посади.

Цю інформацію підтвердив “Суспільне Харків” тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко.

“Першочергова задача — це дисципліна і всі задачі, які покладені на патрульну поліцію”, — сказав Левченко.

Стрижак очолювала патрульну поліцію Харківщини з січня 2020 року.

Журналісти намагалися зв’язатися з Альоною Стрижак і дізнатися причини звільнення. На телефонні дзвінки вона не відповідає.


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