У ФРН проведено обшук у російської “z-ватниці”

Німецькі правоохоронці в понеділок, 27 березня, провели обшук у помешканні росіянки Олени Колбаснікової, яка торік організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку Росії. Влада Німеччини звинувачує її у пропаганді війни через публічне схвалення агресії Росії проти України. Про обшук повідомив у Twitter адвокат Колбаснікової. Інформацію підтвердили в прокуратурі Кельна, передає DW.

Жінку підозрюють у тому, що вона збирала в Німеччині гроші та речі для підтримки російської армії на Донбасі, зазначили в прокуратурі Кельна. За даними слідчих, восени 2022 року Колбаснікова разом із чоловіком відвідала Донбас і передала російським військовим, які воюють там проти України, утеплені намети. Таким вчинком Колбаснікова могла порушити положення параграфа 18 Закона про зовнішньоекономічну діяльність ФРН, що встановлює заборону, зокрема, на вивезення і передачу товарів, які підпадають під санкції ЄС.

Колбасніковій також інкримінують використання в Telegram забороненого у Німеччині символу Z, який означає підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона поширювала в одному з модерованих нею чатів заклик вступити до лав російської приватної військової компанії “Вагнер”, встановили слідчі.

Під час обшуку у квартирі жінки було конфісковано ноутбуки, документи та інші речі, які можуть підтвердити причетність Колбаснікової до цих правопорушень.

Колбаснікова – одна із лідерів проросійських протестів у Німеччині. На неї вже чекає суд у справі за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії проти України під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року, розповів представник кельнського суду. Засідання призначено на 6 червня.

У прокуратурі Кельна зазначили, що нинішній обшук у неї вдома – це окремий процес, не пов’язаний із майбутнім судом. Прокуратура вважає, що жінка вчинила злочин, оскільки виступила із заявою на мітингу: “Росія – не агресор. Росія зараз допомагає зупинити війну в Україні”. За версією слідства, обвинувачена схвалила ведення агресивної війни словами, які можуть порушити громадський порядок. Сама Колбаснікова стверджує, що стала жертвою “боротьби за мир і правду”.