Кримінал

У Франції затримали російського шпигуна з вибухівкою

6 Червня 2024 16:12
франція
Саморобний вибуховий пристрій затриманого у Франції російського агента / Фото: Le Journal du Dimanche

У Франції правоохоронці затримали вихідця з Донбасу, який міг планувати атаки на військовий вантаж для України.

Про це повідомляє Le Journal du Dimanche з посиланням на джерела.

“За даними джерел, близьких до справи, слідчі припускають, що це міг бути російський шпигун, який хотів атакувати техніку французької армії, призначену для України”,  — йдеться у виданні.

26-річного чоловіка родом із Донбасу затримали в муніципалітеті Руассі-ан-Франс на півночі Франції за підозрою в “участі в терористичній організації”.

Його заарештували після того, як він випадково підірвав перекис ацетону – вибухову речовину – під час спроби створити саморобний вибуховий пристрій.


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