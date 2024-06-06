У Франції затримали російського шпигуна з вибухівкою

У Франції правоохоронці затримали вихідця з Донбасу, який міг планувати атаки на військовий вантаж для України.

Про це повідомляє Le Journal du Dimanche з посиланням на джерела.

“За даними джерел, близьких до справи, слідчі припускають, що це міг бути російський шпигун, який хотів атакувати техніку французької армії, призначену для України”, — йдеться у виданні.

26-річного чоловіка родом із Донбасу затримали в муніципалітеті Руассі-ан-Франс на півночі Франції за підозрою в “участі в терористичній організації”.

Його заарештували після того, як він випадково підірвав перекис ацетону – вибухову речовину – під час спроби створити саморобний вибуховий пристрій.