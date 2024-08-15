Суспільство

У Франції сталось зіткнення двох винищувачів, пілоти загинули
15 Серпня 2024 07:07
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літак, франція
Ілюстративне фото / Вікіпедія

У середу в Лотарингії під час тренувального польоту сталося зіткнення двох військових винищувачів Rafale. 

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у X, Reuters

Внаслідок аварії загинули двоє пілотів — капітан Себастьян Мабір і лейтенант Матіс Лоренс.

Макрон висловив співчуття родинам загиблих.

“З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale.

Нація поділяє скорботу їхніх родин та побратимів по зброї на авіабазі Сен-Дізьє 113″.


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