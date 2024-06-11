Суспільство

У Франції горів Версальський палац
11 Червня 2024 18:15

На околицях Парижа у Версальському палаці сталася пожежа, про постраждалих або пошкодження колекцій не повідомляється.

Про це пише французьке видання Figaro.

Пожежа почалася над мармуровим двориком, у королівській резиденції, уточнює відділ комунікації Версальського палацу.

Повідомляється, що пожежники швидко прибули на місце події та взяли пожежу під контроль. Людей про всяк випадок евакуювали, вони змогли повернутися на місце події трохи більше ніж через годину після того, як було помічено дим.

Як повідомили в пожежно-рятувальній частині, пожежу швидко загасили. Загалом, для цього залучили близько 97 пожежників. Команди залишилися на місці, щоб запобігти будь-яким новим пожежам на горищі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Червня 2024 15:31

Зеленський про мобілізацію: Якщо ми хочемо зберегти державу – її треба відстояти
11 Червня 2024 17:52

В Одесі біля ТЦК стався конфлікт між військовими та працівниками “швидкої”
11 Червня 2024 16:20

Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у Силах оборони
11 Червня 2024 16:05

Естонія надасть Україні новий оборонний пакет: акцент на ППО малого радіусу дії
11 Червня 2024 13:26

СБУ затримала в Києві доньку колишнього мера Полтави, яка співпрацювала з РФ 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки