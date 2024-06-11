У Франції горів Версальський палац

На околицях Парижа у Версальському палаці сталася пожежа, про постраждалих або пошкодження колекцій не повідомляється.

Про це пише французьке видання Figaro.

Пожежа почалася над мармуровим двориком, у королівській резиденції, уточнює відділ комунікації Версальського палацу.

Повідомляється, що пожежники швидко прибули на місце події та взяли пожежу під контроль. Людей про всяк випадок евакуювали, вони змогли повернутися на місце події трохи більше ніж через годину після того, як було помічено дим.

Як повідомили в пожежно-рятувальній частині, пожежу швидко загасили. Загалом, для цього залучили близько 97 пожежників. Команди залишилися на місці, щоб запобігти будь-яким новим пожежам на горищі.