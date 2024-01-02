Суспільство

У двох районах столиці виникли пожежі через уламки збитих БПЛА

2 Січня 2024 07:10
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дрони, київ

У ніч на 2 січня у Києві пролунали вибухи, на місто впали уламки збитих безпілотників, зайнялися пожежі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, КМВА

Зокрема, за словами Кличка, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці.

У КМВА додали, що в Деснянському районі є загоряння виниклло на території житлової забудови.

Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів. 

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у Голосіївському районі Києва також зафіксовано падіння уламків БпЛА. Підрозділи ДСНС прямують на місце виклику. Інформації щодо постраждалих немає. 

Сергій Попко повідомив, що внаслідок атаки ворожих БпЛА у столиці немає критичних руйнувань. Зафіксовано падіння кількох рештків дронів на відкритій місцевості. Інформація щодо потерпілих не надходила.


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У двох районах столиці виникли пожежі через уламки збитих БПЛА
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