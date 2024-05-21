Суспільство

У додатку Резерв+ авторизувалися вже понад мільйон користувачів

21 Травня 2024 16:38
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мобілізація
Додаток "Резерв+" у App Store / Фото: УНІАН

У мобільному додатку Резерв+ авторизувалося вже понад 1 000 000 користувачів, а оновили свої дані 700 тис. осіб.

Про це повідомляє Міноборони України.

“700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих”, – зазначили у відомстві.

Після України найбільше авторизованих користувачів у Польщі – 1727 осіб, а також у Німеччині – 1369 і Канаді – 443.

Міністерство оборони запустило додаток 18 травня 2024 року, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі військовозобов’язані мають оновити дані протягом 60 днів.


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