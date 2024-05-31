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У Дніпропетровській та Кіровоградській областях зафіксували масштабне технологічне порушення енергомереж

31 Травня 2024 12:18
енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення енергомереж, внаслідок чого без електропостачання залишилася промисловість, споживачі та залізниця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

“У Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення в мережах операторів системи розподілу. Одночасно знеструмилися дві повітряні лінії, внаслідок чого без електропостачання залишилися місцева промисловість, побутові споживачі та залізниця (були збої в русі потягів)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усіх споживачів вже заживлено.


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