Політика

У Дніпропетровській області знищено авіаракету

21 Січня 2024 17:18
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У Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск ракети у напрямку Дніпра.


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