Політика

У Дніпропетровській області знищено авіаракету У Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск ракети у напрямку Дніпра.



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