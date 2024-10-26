Кримінал

У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи
26 Жовтня 2024 20:13
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дніпро, обстріли
У Дніпрі знайшли ще одного загиблого після нічного ракетного удару, тепер загиблих п'ять / Фото @dnipropetrovskaODA

У Дніпрі, який зазнав російського ракетного удару минулої ночі, кількість загиблих зросла до п’яти, написав у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.

Лисак також заявив, що пошуково-рятувальні роботи завершено.

Позаду надважка доба. Весь цей час не припиняли працювати рятувальники, медики, комунальники, силовики, волонтери. Були там, де так потрібні. Допомагали й просто небайдужі містяни.

ДЯКУЮ, неймовірні!

На жаль, 5 людей загинули через атаку. Життя не повернеш… Щирі співчуття тим, хто втратив близьких.


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