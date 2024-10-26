У Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи

У Дніпрі, який зазнав російського ракетного удару минулої ночі, кількість загиблих зросла до п’яти, написав у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.

Лисак також заявив, що пошуково-рятувальні роботи завершено.

Позаду надважка доба. Весь цей час не припиняли працювати рятувальники, медики, комунальники, силовики, волонтери. Були там, де так потрібні. Допомагали й просто небайдужі містяни.

ДЯКУЮ, неймовірні!

На жаль, 5 людей загинули через атаку. Життя не повернеш… Щирі співчуття тим, хто втратив близьких.