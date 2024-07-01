У Дніпрі на місці ракетного удару тривають пошуки людей під завалами

У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами. Наразі вважаються зниклими безвісті 2 особи.

Про це повідомляє ДСНС.

“До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС.

За час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 750 т будівельних конструкцій та сміття”, – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці обстрілу / Фото: ДСНС

28 червня російські війська обстріляли Дніпро. Окупанти атакували багатоповерхівку, зруйнувавши квартири з 8 по 11 поверх.

Внаслідок ракетного удару загинула 1 особа, постраждало 12 осіб, з них 1 дитина) та врятовано 2 особи.