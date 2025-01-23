У “Дії” знову доступні єОселя та зміна місця проживання

У додатку “Дія” знову доступні сервіси єОселя та зміна місця проживання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Користуйтеся улюбленими послугами в кілька кліків — беріть пільговий кредит на житло або ж повідомляйте державу про нову адресу”, – зазначив Федоров.
Федоров також нагадав, як працюють сервіси.
єОселя
Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.
Зміна місця проживання
Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів — просто в телефоні. Подаєте заявку — і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.