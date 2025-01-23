Суспільство

У “Дії” знову доступні єОселя та зміна місця проживання
23 Січня 2025 12:49
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Ілюстративне фото / Мінцифра
Ілюстративне фото / Мінцифра

У додатку “Дія” знову доступні сервіси єОселя та зміна місця проживання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Користуйтеся улюбленими послугами в кілька кліків — беріть пільговий кредит на житло або ж повідомляйте державу про нову адресу”, – зазначив Федоров.

Федоров також нагадав, як працюють сервіси.

єОселя

Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.

Зміна місця проживання

Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів — просто в телефоні. Подаєте заявку — і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.


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