У “Дії” знову доступні єОселя та зміна місця проживання

У додатку “Дія” знову доступні сервіси єОселя та зміна місця проживання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Користуйтеся улюбленими послугами в кілька кліків — беріть пільговий кредит на житло або ж повідомляйте державу про нову адресу”, – зазначив Федоров.

Федоров також нагадав, як працюють сервіси.

єОселя

Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.

Зміна місця проживання