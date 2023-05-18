Політика

У Держдумі англійську мову оголосили “мертвою мовою”

18 Травня 2023 20:50
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росія

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін назвав англійську мертвою мовою, час якої минув.

Він запропонував вивчати національні, мови міжнаціонального спілкування та китайську мову. «Англійська – це мертва мова. Все, час минув», — сказав Володін.

Такими словами він прокоментував виступ представника КНР на засіданні Ради парламентської асамблеї ОДКБ, який використовувала російську мову.

Також Володін навів приклад Індії, яка повернула «собі право говорити своєю рідною мовою». Він зазначив, що країна вирішує питання свого суверенітету, стала п’ятою економікою у світі.


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