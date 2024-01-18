У декількох містах окупованого Криму стався “блекаут”

У четвер, 18 січня, без електроенергії залишилися жителі одразу декількох міст та селищ тимчасово окупованого Криму. Також спостерігаються проблеми з мобільним зв’язком.

Як повідомили місцеві жителі “Суспільному Крим”, зникло світло та є проблеми з мобільним зв’язком у селищі Роздольне на південному заході півострова.

Також на відсутність електроенергії скаржаться у місцевих пабліках та на офіційних сторінках у соцмережах окупаційного підприємства “Крымэнерго” мешканці Сак, Керчі, Севастополя, Сімферополя, Феодосії та Джанкоя.

Як заявив на своєму каналі у Telegram окупаційний глава Сак Олександр Овдієнко, за межами міста сталася аварія на лінії електропередач.

“Велика частина міста без світла. Аварія на лінії за межами міста. Аварійні бригади РЕМ приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Більш детальна інформація буде надана пізніше”, — написав він.