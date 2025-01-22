Економіка

У Давосі підписано угоду про будівництво другої черги найбільшої в Східній Європі вітроелектростанції, – Міненерго  
22 Січня 2025 17:43
читать на русском →
Тилігульська ВЕС / Фото: ДТЕК
Тилігульська ВЕС / Фото: ДТЕК

Українська група ДТЕК та провідний виробник вітрових турбін із Данії Vestas підписали в Давосі угоду щодо будівництва другої черги Тилігульської ВЕС. Проєкт вартістю 450 млн євро здійснюють у Миколаївській області.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Про реалізацію проєкту було оголошено в Давосі у присутності президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко, комісара з питань енергетики та житлового будівництва Єврокомісії Дена Йоргенсена, міністра промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортена Бьодскова.

“Реалізація проєкту з будівництва Тилігульської вітрової електростанції, що має стати найбільшою в Східній Європі, – вагомий крок на шляху України до впровадження Національного плану з енергетики та клімату, зміцнення енергетичної безпеки держави та декарбонізації економіки”, – зазначила Свириденко.

Проєкт підтримує Данське експортно-кредитне агентство та уряд Данії. Як зазначили в Мінекономіки, це «потужний сигнал для всіх партнерів та інвесторів, що вкладати у проєкти відновлення України можна і треба вже сьогодні.

Відповідно до проєкту, II черга ВЕС буде складатись з 64 вітротурбін загальною потужністю 384 МВт. Їх поставить ДТЕК данська Vestas.

Загалом I та II черги ДТЕК Тилігульської ВЕС – 83 вітротурбіни – матимуть потужність 500 МВт. Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт·год електроенергії щороку, чого має вистачити на задоволення потреб близько 900 тисяч домогосподарств.

Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди CO2 на 1,7 млн тонн щороку.

Будівництво Тилігульської ВЕС / Фото: ДТЕК

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Січня 2025 20:51

У ДБР заявили про повторне затримання екскомандувача ОТУ “Харків”: випливли нові факти
22 Січня 2025 21:26

На Київщині двоє чоловіків викрали немовля: вимагали повернути неіснуючий борг у 200 тис. доларів
22 Січня 2025 19:26

Підозрюваний у провалі оборони Харківщини генерал Галушкін вийшов під заставу у п’ять млн гривень
22 Січня 2025 18:42

Справа на мільйон доларів: головного психіатра ЗСУ Друзя відправили під варту
22 Січня 2025 18:22

Трамп закликав Путіна припинити війну та погрожує санкціями: деталі звернення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки