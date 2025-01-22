У Давосі підписано угоду про будівництво другої черги найбільшої в Східній Європі вітроелектростанції, – Міненерго  

Українська група ДТЕК та провідний виробник вітрових турбін із Данії Vestas підписали в Давосі угоду щодо будівництва другої черги Тилігульської ВЕС. Проєкт вартістю 450 млн євро здійснюють у Миколаївській області.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Про реалізацію проєкту було оголошено в Давосі у присутності президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко, комісара з питань енергетики та житлового будівництва Єврокомісії Дена Йоргенсена, міністра промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортена Бьодскова.

“Реалізація проєкту з будівництва Тилігульської вітрової електростанції, що має стати найбільшою в Східній Європі, – вагомий крок на шляху України до впровадження Національного плану з енергетики та клімату, зміцнення енергетичної безпеки держави та декарбонізації економіки”, – зазначила Свириденко.

Проєкт підтримує Данське експортно-кредитне агентство та уряд Данії. Як зазначили в Мінекономіки, це «потужний сигнал для всіх партнерів та інвесторів, що вкладати у проєкти відновлення України можна і треба вже сьогодні.

Відповідно до проєкту, II черга ВЕС буде складатись з 64 вітротурбін загальною потужністю 384 МВт. Їх поставить ДТЕК данська Vestas.

Загалом I та II черги ДТЕК Тилігульської ВЕС – 83 вітротурбіни – матимуть потужність 500 МВт. Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт·год електроенергії щороку, чого має вистачити на задоволення потреб близько 900 тисяч домогосподарств.

Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди CO2 на 1,7 млн тонн щороку.