У Чувашії розпочали перевірку щодо доноса на точку доступу Wi-Fi “Слава Україні”

Мешканка Чебоксар звернулася до поліції через сусідську мережу Wi-Fi під назвою “Слава Україні”. Про це повідомляє телеграм-канал “Сердита Чувашія”.

За даними телеграм-каналу, 43-річна місцева мешканка поскаржилася на “вороже гасло”. Поліція шукає, кому належить мережа.

Раніше про аналогічні випадки повідомляли в Москві та Тамбові. Про результати їхньої перевірки не повідомлялося.

Використання фрагменту українського патріотичного вітання “де-юре не є порушенням, не підпадає під демонстрацію та пропаганду символіки екстремістських організацій та іншої інформації про екстремістські організації”, – коментували тоді у Тамбовському відділенні Асоціації юристів Росії.

За статистикою Роскомнагляду, за півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни написали майже 145 тисяч доносів. Значна їхня частина стосувалася відомостей про дії російських військових в Україні, які донощики назвали “фейками”. Російська влада вважає фейком публікацію будь-якої інформації про війну в Україні, відмінну від версії Ігоря Конашенкова з Міноборони Росії.