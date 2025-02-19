Економіка

У чому полягають вигоди та ризики вкладів у криптовалюті?

19 Лютого 2025 15:58
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Популярність криптовалют лише продовжує зростати, що також підвищує інтерес до різних способів отримання прибутку у цій сфері. Щоб купити Біткоїн ціна – головний фактор для аналізу, незалежно від того, як ви далі використовуватимете монети. Одним із варіантів, що можна робити із цифровими активами – розміщення депозитів у крипті. Збільшити розмір вашого капіталу можна лише за умови, що ви розберетеся, як працюють депозити і що вони можуть запропонувати.

Як можна використовувати вклад в криптовалюту?

Послуга криптовалютних депозитів – це можливість для інвесторів збудувати стабільний пасивний заробіток. Розмістивши свої цифрові монети у депозиті, користувач може розраховувати на нарахування відсотків, які залежать від поточних ставок на ринку. Вартість криптовалюти на початку та наприкінці дії депозиту також позначається на тому, скільки ви заробите. Основні чинники, які впливають на прибуток: тип активу, сума депозиту, термін розміщення. Перед тим як купити Біткоін і зробити в ньому вклад, слід дізнатися, які плюси дає цей інструмент:

  • Високі відсоткові ставки. Від традиційних банківських вкладів криптовалютні депозити насамперед відрізняються тим, що пропонують значно вищі ставки. Це приваблює інвесторів, які хочуть заробляти не на ціні криптовалюти на сьогодні, а пасивним способом із мінімальними ризиками.
  • Гнучкість умов. Багато сервісів дають можливість вибору різних термінів та сум депозитів. Це дозволяє оптимізувати стратегію побудови прибутку.
  • Доступ до ліквідності. Якщо курс крипти певного проєкту може продемонструвати зростання найближчим часом і користувач хоче заробити на цьому, не продаючи свої активи, він може використовувати криптопозику. Завдяки депозитам стали можливими кредитні послуги у криптосфері.

Якщо ви розглядаєте для себе лендинг крипта на депозиті здатна не просто зберегти, а й примножити ваші заощадження.

З якими ризиками криптодепозитів можна зіткнутися?

  • Волатильність крипторинку. Будь-які вкладення в цифрові монети за замовчуванням тягнуть за собою великі ризики, оскільки частина криптопроєктів нічим не забезпечена, крім попиту та хайпу. Тому у криптовалюти онлайн курс змінюється щохвилини. Частковим винятком вважаються стейблкоіни, які забезпечені реальними активами – USDT, USDC, BUSD та ін.
  • Ризики самої платформи. Ви можете втратити всі ваші кошти у разі хакерської атаки на майданчик або ваш аккаунт, а також при банкрутстві компанії. Вартість Біткоіна та інших криптовалют залучає до цієї сфери чимало шахраїв.
  • Несумлінні сервіси, піраміди, скам-проєкти.

Як знайти оптимальну біржу для розміщення крипти на депозиті?

Насамперед, визначтеся, скільки ви готові інвестувати в криптовалюти. Це не повинні бути всі ваші гроші. Рекомендується вкладати в цифрові активи не більше 10-15% від загальних заощаджень. При цьому не варто зосереджуватись лише на депозиті USDT. Розподіліть ваші монети за кількома проєктами.

При виборі біржі враховуйте умови договору та користування платформою, а саме відповідальність сторін у разі втрати коштів, відшкодування та забезпечення грошей. Якщо ви покладаєтеся на відгуки користувачів у мережі, потрібно це робити обережно. Зараз існує чимало фейків, які можуть характеризувати криптобіржу як з гарного, так і з поганого боку. При виборі між кількома майданчиками обов’язково порівняйте умови прибутковості за вкладом USDT на біржах з однаковою моделлю.


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