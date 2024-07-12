Суспільство

У Чернівецькій та Закарпатській областях облаштовують прикордонні дороги
12 Липня 2024 21:22
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У Чернівецькій та Закарпатській областях розпочалося облаштування прикордонних доріг.

Як повідомили в ДПСУ, це сприятиме надійнішому контролю за територіями, оперативному реагуванню на зміни в обстановці, а також економії на витратах пального та експлуатації техніки.

“Підтримана Урядом та МВС України Ініціатива Держприкордонслужби дозволяє будувати дороги вздовж кордону з ЄС прикордонному відомству самостійно. Для облаштування західних ділянок кордону ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” надасть 70 тис. тонн доменного шлаку безкоштовно. Доставити його допоможе Укрзалізниця. На сьогодні вже облаштовано майже 35 км у Чернівецькій області та 17 км – на Закарпатті. Ще майже 700 км доріг планують збудувати в подальшому”, – йдеться у повідомленні.


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