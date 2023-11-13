У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: Загроза застосування крилатих ракет

У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.
“Є загроза застосування ворогом крилатих ракет Х-22 з східного напрямку! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!” – повідомили у Повітряних силах.
У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.
“Є загроза застосування ворогом крилатих ракет Х-22 з східного напрямку! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!” – повідомили у Повітряних силах.
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