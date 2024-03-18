У Білому домі заявили, що Макрон має право розглядати можливість відправки своїх військ до України

Президент Франції як лідер суверенної держави має повне право заявляти про відправку своїх військ на територію України.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

«Очевидно, я не можу говорити від імені президента Макрона. Він продовжує публічно висловлювати свою точку зору і, вочевидь, має на це повне право», – сказав представник адміністрації Байдена.

Водночас він нагадав, що американська сторона чітко висловила свою позицію – у тому числі під час звернення президента до нації «Про стан справ у державі»: США не мають наміру відряджати свої війська в Україну.

«Ми не відступаємо від цієї позиції сьогодні», – додав Салліван.