Політика

У Білому домі заявили, що Макрон має право розглядати можливість відправки своїх військ до України

18 Березня 2024 21:52
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україна, макрон, війська
Джейк Саліван / Getty Images

Президент Франції як лідер суверенної держави має повне право заявляти про відправку своїх військ на територію України.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

«Очевидно, я не можу говорити від імені президента Макрона. Він продовжує публічно висловлювати свою точку зору і, вочевидь, має на це повне право», – сказав представник адміністрації Байдена.

Водночас він нагадав, що американська сторона чітко висловила свою позицію – у тому числі під час звернення президента до нації «Про стан справ у державі»: США не мають наміру відряджати свої війська в Україну.

«Ми не відступаємо від цієї позиції сьогодні», – додав Салліван.


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