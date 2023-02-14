У Балаклійському районі підірвався працівник “Харківобленерго”

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вночі окупанти били по с. Моначинівка Куп’янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, без постраждалих.

“Найбільше від обстрілів потерпає м. Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об’єкту цивільної промисловості, адмінбудівля “Укртелекому”, – зазначив він у Telegram.

Синєгубов також повідомив, що у Куп’янську, смт Дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди.

“В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 46-річний працівник “Харківобленерго”. Госпіталізований у важкому стані”, – додав чиновник.