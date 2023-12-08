У Багдаді обстріляли американське посольство

У п’ятницю зранку відбувся обстріл посольства США у Багдаді, що призвело до незначних матеріальних збитків. Жертв унаслідок атаки немає.

Про це повідомляє AP із посиланням на заяву представників США та Іраку.

За повідомленням служби безпеки Іраку, 8 грудня було випущено 14 ракет «Катюша». Деякі з них впали біля воріт посольства, інші – у річку. За даними представника служби, ракетний обстріл завдав матеріальних збитків, але обійшлося без жертв.

За словами представника американського посольства, станом на ранок п’ятниці жодна конкретна група не взяла на себе відповідальність за атаку, проте є ознаки того, що удар був завданий бойовиками, пов’язаними із Іраном.

Збройні сили США повідомили, що загалом упродовж останніх тижнів було здійснено 78 атак на американські об’єкти, з яких 37 – в Іраку та 41 – у Сирії.

Це перша підтверджена атака на посольство США в Іраку з початку війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС 7 жовтня, йдеться у матеріалі. Приблизно 2500 американських військових перебувають на території Іраку та близько 900 інших у східній Сирії, де виконують місії проти угруповання «Ісламська держава».