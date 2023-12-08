Суспільство

У Багдаді обстріляли американське посольство

8 Грудня 2023 12:52
читать на русском →
сша, обстріл, посольство

У п’ятницю зранку відбувся обстріл посольства США у Багдаді, що призвело до незначних матеріальних збитків. Жертв унаслідок атаки немає.

Про це повідомляє AP із посиланням на заяву представників США та Іраку.

За повідомленням служби безпеки Іраку, 8 грудня було випущено 14 ракет «Катюша». Деякі з них впали біля воріт посольства, інші – у річку. За даними представника служби, ракетний обстріл завдав матеріальних збитків, але обійшлося без жертв.

За словами представника американського посольства, станом на ранок п’ятниці жодна конкретна група не взяла на себе відповідальність за атаку, проте є ознаки того, що удар був завданий бойовиками, пов’язаними із Іраном.

Збройні сили США повідомили, що загалом упродовж останніх тижнів було здійснено 78 атак на американські об’єкти, з яких 37 – в Іраку та 41 – у Сирії.

Це перша підтверджена атака на посольство США в Іраку з початку війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС 7 жовтня, йдеться у матеріалі. Приблизно 2500 американських військових перебувають на території Іраку та близько 900 інших у східній Сирії, де виконують місії проти угруповання «Ісламська держава».


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2023 09:26

Ракетний удар по Харкову: пошкоджено будинки та авто, є постраждалі
8 Грудня 2023 07:48

Сили оборони збили 6 Шахедів цієї ночі
7 Грудня 2023 20:52

“Укрзалізниця” відправила першу партію з 23 вантажівок через кордон із Польщею
7 Грудня 2023 20:26

Сили оборони стримують ворога на сході: на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбито понад 30 атак
7 Грудня 2023 19:52

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки