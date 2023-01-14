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У 46 бригаді розповіли, що насправді відбувається в Соледарі

14 Січня 2023 10:39
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соледар

У Соледарі 13 січня йдуть запеклі бої. Лінія фронту доволі гнучка, тому ситуація змінюється часто. Бої йдуть на околицях Соледару.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на 46 окрему аеромобільну бригаду Десантно-штурмових військ.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним “Мадяр” записав звернення з Соледару. Він підтвердив, що йдуть важкі стрілецькі та артилерійські бої. Однак ЗСУ навіть відтісняють ворога. Військовий закликав не поширювати російську пропаганду, нібито ЗСУ відійшли від Соледара.

CNN напередодні опублікувало статтю, мовляв, у Соледарі “критична ситуація”, а ЗСУ начебто “відступають”. У 46 бригаді, коментуючи сумнівну інформацію, яку поширило іноземне ЗМІ, посилаючись на невідомого солдата, наголосили, що у ЗСУ цінують кожного бійця і закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Вчора о другій половині дня Міноборони РФ заявило, що повністю захопило Соледар Донецької області. Росіяни стверджували, що повний контроль над містом дозволить відрізати шляхи постачання в Бахмуті і взяти в «котел» українських військових, що залишилися в місті. За оцінкою російської сторони, за останні три доби в Соледарі вбили понад 700 українських військових, ще 300 одиниць озброєння знищили.

У ЗСУ повідомлення російського Міноборони заперечують. Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що твердження про взяття Росією українського міста не відповідає дійсності. За його словами, бої у Соледарі тривають.


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