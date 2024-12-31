У 2024 році українці сплатили понад 1 трлн грн податків, – Мінфін

За підсумками 2024 року надходження до загального фонду державного бюджету від Державної податкової служби перевищили 1 трильйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Станом на вечір 30 грудня, до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. З цієї суми:

Понад 1 трлн грн забезпечила Державна податкова служба, зокрема:

270,8 млрд грн — податок на прибуток підприємств. 267,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд грн, відшкодовано 157,2 млрд грн). 233,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. 133,5 млрд грн — акцизний податок. 51,8 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Державної митної служби становили близько 0,6 трлн грн.



Протягом року також було отримано 453,6 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів.

За оперативними даними, у 2024 році до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн (станом на 30 грудня) надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Мінфін резюмував: Фінансові показники року демонструють стабільні надходження до бюджету.