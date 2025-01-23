Економіка

У 110 ОМБр викрили схему ухилення від служби
23 Січня 2025 12:27
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Командиру групи матеріального забезпечення 110 ОМБр оголосили підозру / Фото: ДБР
Командиру групи матеріального забезпечення 110 ОМБр оголосили підозру / Фото: ДБР

ДБР оголосило підозру командиру групи матеріального забезпечення 110 ОМБр. Його звинувачують у вимаганні грошей у військовослужбовців за можливість ухилення від служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, командир у змові із заступником командира бригади з січня 2024 року організували корупційну схему. За половину зарплати військові могли не з’являтися на службу, а деяким навіть оформлювали бойові виплати.

Через цю схему від служби ухилилися понад 50 військових, а державі завдано збитків на понад 3 млн гривень.

Командиру групи оголосили підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень у воєнний час). Йому загрожує до 12 років ув’язнення.


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