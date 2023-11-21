Економіка

Тижневі доходи Кремля від експортного мита на нафту впали до найнижчого рівня

21 Листопада 2023 12:47
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нафта

Росія скоротила експорт нафти морем до найнижчого рівня з серпня перед зустріччю міністрів нафти країн ОПЕК+ у ці вихідні, повідомляє Bloomberg.

З 13 по 19 листопада з російських портів відвантажувалося близько 2,7 млн. барелів нафти на день, що на 580 тис. барелів менше тижнем раніше.

Це найбільше тижневе зниження більш ніж за чотири місяці.

Менш волатильний чотиритижневий середній обсяг поставок знизився до 3,23 млн барелів на день, що приблизно на 200 тис. барелів менше. Це найнижчий показник за останні вісім тижнів.

Обсяг переробки нафти у Росії за тиждень до 15 листопада зріс до найвищого рівня майже за три місяці.

Тижневі доходи Кремля від експортного мита на нафту впали до найнижчого рівня за останні два місяці, причому зниження обсягу частково компенсується підвищенням мита в листопаді.


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