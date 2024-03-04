Туск пообіцяв звернутися до польського Сейму щодо накладення санкцій на російську та білоруську сільгосппродукцію

Прем’єр-міністр Польщі анонсував звернення до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.

Про це пише Delfi.

“Хвилину тому я повідомив прем’єр-міністру, що сьогодні звернуся до маршалка польського Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську сільськогосподарську продукцію”, – сказав Туск після зустрічі з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Туск також заявив, що необхідне спільне рішення ЄС щодо санкцій проти російської та білоруської сільськогосподарської продукції.

“Йдеться не тільки про посилення санкцій через напад на Україну та співпрацю Білорусі з Росією, а й про посилення захисту аграрного сектору Литви та Польщі”, – наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що одним із головних завдань ЄС має стати блокування експорту російської та білоруської сільгосппродукції.

“Ринки дійсно відчувають великий тиск через війну. І, поза всяким сумнівом, одне з головних завдань – це блокування експорту з Росії та Білорусі в країни, які традиційно були одержувачами цієї продукції”, – заявив Туск.