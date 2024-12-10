Туск назвав можливі терміни початку діалогу України та Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть стартувати вже цієї зими.

Про це повідомляє Reuters.

Туск наголосив, що Варшава відіграватиме ключову роль у переговорах, коли з 1 січня розпочне своє ротаційне головування в Європейському Союзі.

“Я проведу серію переговорів, які насамперед стосуватимуться ситуації за нашим східним кордоном. Наша делегація буде співвідповідальною за формування політичного календаря та можливих переговорів, які можуть стартувати взимку цього року, хоча це ще під питанням,” — сказав він під час засідання уряду.

Очільник польського уряду також анонсував візит президента Франції Емманюеля Макрона до Варшави у четвер. Переговори зосередяться на підсумках нещодавніх зустрічей Макрона з президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським у Парижі.

Крім того, Туск повідомив, що підтримує регулярний контакт зі своїми колегами з країн Балтії та Скандинавії. На початку польського головування в ЄС очікується візит прем’єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера до Варшави.

“Я хочу, щоб Польща не лише брала участь у переговорах, а й задавала тон важливим рішенням, які принесуть безпеку нашій країні та захистять польські інтереси,” — підсумував Туск.