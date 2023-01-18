Економіка

Тривалість відключень у Харкові та області може збільшуватися – “Харківобленерго”

18 Січня 2023 08:33
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електропостачання

У зв’язку з необхідністю проведення відновлювальних робіт в електромережі сьогодні, 18 січня, протягом дня тривалість погодинних відключень у Харкові та Харківській області може збільшуватися. Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Наразі в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській областях України.

Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.


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