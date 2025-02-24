Три роки спротиву: Зеленський звернувся до українців

24 лютого, у третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України. Він відзначив стійкість та героїзм українців, які продовжують боротися за незалежність країни.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

“Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій.