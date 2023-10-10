Три країни НАТО створять підрозділ для розмінування Чорного моря — Bloomberg

Туреччина, Румунія та Болгарія мають намір у листопаді цього року створити спеціальний підрозділ для розмінування в Чорному морі.

Про це пише Bloomberg із покликанням на двох посадовців, які побажали не називати своїх імен.

Агентство зазначає, що міни, які дрейфують за течією у води трьох країн-членів НАТО, загрожують торговому шляху та змушують Альянс посилювати оборонні заходи, позаяк війна наблизилася до його кордонів.

Водночас джерела Bloomberg наголошують, що новий підрозділ планується як цілком «мирний» і не передбачає виведення в море жодного нового корабля НАТО. За словами одного з посадовців, одна з цілей місії — показати, що три країни здатні розв’язувати проблеми самостійно.

Уряд Туреччини відмовився від коментарів. Міністерства оборони Румунії та Болгарії також не відразу відповіли на запити про коментарі.