Суспільство

Три країни НАТО створять підрозділ для розмінування Чорного моря — Bloomberg

10 Жовтня 2023 21:21
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чорне море

Туреччина, Румунія та Болгарія мають намір у листопаді цього року створити спеціальний підрозділ для розмінування в Чорному морі.

Про це пише Bloomberg із покликанням на двох посадовців, які побажали не називати своїх імен.

Агентство зазначає, що міни, які дрейфують за течією у води трьох країн-членів НАТО, загрожують торговому шляху та змушують Альянс посилювати оборонні заходи, позаяк війна наблизилася до його кордонів.

Водночас джерела Bloomberg наголошують, що новий підрозділ планується як цілком «мирний» і не передбачає виведення в море жодного нового корабля НАТО. За словами одного з посадовців, одна з цілей місії — показати, що три країни здатні розв’язувати проблеми самостійно.

Уряд Туреччини відмовився від коментарів. Міністерства оборони Румунії та Болгарії також не відразу відповіли на запити про коментарі.


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