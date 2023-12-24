Кримінал

Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Херсона

24 Грудня 2023 09:08
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херсон

Вночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона, через влучення артилерійського снаряда по житловому будинку є дві жертви, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“На місці загинув 87-річний чоловік і його 81-річна дружина”, – написав він у телеграм-каналі. Окрім того, вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний житель міста.

В іншому місці в Центральному районі Херсона під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка, його особистість встановлюється. Таким чином, за даними влади, всього жертвами нічного обстрілу стали троє людей.

Напередодні Прокудін повідомляв про одного загиблого у селі Станіслав у Херсонській області. Увечері в Херсоні внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, зокрема 15-річна дитина.

Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, Херсонська міська територіальна громада за минулу добу було обстріляно 28 разів, російський ворог використав для цього 105 снарядів і 2 ракети.

Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому, Комишанах та Зимівнику.

“Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 3 людини, на жаль, загинули, ще 8 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім травмованим надана медична допомога”, – написав Мрочко у тг-каналі.


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