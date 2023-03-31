Трампу висунули кримінальні обвинувачення

Лава присяжних у Мангеттені, Нью-Йорк, проголосувала за висунення кримінальних обвинувачень колишньому президенту США Дональду Трампу у справі фінансового шахрайства під час президентської кампанії 2016 року.

Як повідомляє Голос Америки, деталі обвинувачення не розголошуються. За інформацією низки американських ЗМІ, обвинувачення можуть бути повʼязані зі справою виплат порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами 2016 року. Наступного тижня Дональд Трамп має зʼявитися перед суддею у Нью-Йорку для озвучення йому деталей обвинувачення та проведення інших процесуальних дій.

У своїй заяві Дональд Трамп сказав, що дізнався про рішення присяжних з новин, назвав його політичним переслідуванням і втручанням у вибори. “Це напад на нашу країну”, – заявив експрезидент США.

Дональд Трамп став першим серед колишніх президентів Сполучених Штатів (і першим кандидатом на цю посаду), якому висунуто кримінальні звинувачення.

Окружний прокурор Мангеттена пʼять років розслідував справу про виплату 130 000 доларів США жінці за її мовчанку про ймовірні сексуальні стосунки з Трампом.

Тодішній адвокат Трампа Майкл Коен розповів, що здійснив таємний платіж жінці за вказівкою свого роботодавця, а потім отримав відшкодування від Trump Organization (компанії Трампа з нерухомості, “за юридичні послуги”).

Попри те, що виплата грошей за мовчання не є незаконною, федеральна прокуратура заявляє, що класифікація платежу як «виплати за адвокатські послуги» порушує федеральні закони про фінансування виборчих кампаній.

У 2018 році Коен визнав себе винним у кількох кримінальних справах, включаючи порушення фінансування передвиборчої кампанії. Він понад рік відсидів у в’язниці.

Відповідно до законодавства Нью-Йорка, фальшування ділових записів зазвичай не вважається тяжким злочином, за винятком ситуацій, коли це робиться з наміром вчинити або приховати інший злочин. Тоді за це передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Попри те, що Дональд Трамп визнав, що відшкодував Коену гроші за таємний переказ, він заявив, що це «не мало нічого спільного з кампанією» і натомість звинуватив прокурора Нью-Йорка, демократа, у проведенні політично вмотивованого «полювання на відьом». Експрезидент заперечує будь-які правопорушення у цій справі. Він назвав її «політичним переслідуванням і втручанням у вибори на найвищому рівні в історії».

«Демократи обманювали, махлювали та крали (голоси) у своїй одержимості ідеєю «схопити Трампа», але тепер вони зробили неймовірне — висунули обвинувачення абсолютно невинній людині у формі явного втручання у вибори», — написав колишній президент.

У соцмережі “Truth” ввечері 30 березня Трамп написав: “Ці корумповані прокурори-демократи, усі з дуже небезпечних міст, керованих демократами, не збираються обирати кандидата від Республіканської партії чи наступного президента Сполучених Штатів. Вони висунули проти мене це фальшиве, корупційне та ганебне звинувачення лише тому, що я стою на боці американського народу, і вони знають, що я не можу отримати справедливий суд у Нью-Йорку”.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що його можуть заарештувати протягом кількох днів. Тоді Трамп закликав своїх прихильників протестувати. У суботу він провів мітинг у місті Вейко, штату Техас, де сказав присутнім, що проти нього розслідують «щось, що не є ні злочином, ні проступком, ні аферою».

Нещодавно адвокат Дональда Трампа Джо Такопіна заявив, що колишній президент не відмовлятиметься здатися владі Нью-Йорка. У цьому місті, як відомо, обвинувачені в кримінальних справах так званих “білих комірців” можуть домовлятися з владою про умови утримання на час проведення суду.

За інформацією журналістів ABC, котрі додзвонилися Трампу одними з перших після оголошення обвинувачення, команда політика наразі активно спілкується із секретною службою про ситуацію та подальші кроки.