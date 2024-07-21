Політика

Трампу може знадобитися перевірка слуху
21 Липня 2024 11:37
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Дональд Трамп на передвиборчому мітингу 20 липня 2024 року в Гранд-Репідс, штат Мічиган. Це перший публічний мітинг Трампа після поранення у вухо під час замаху на нього в Пенсильванії 13 липня / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Колишній лікар Дональда Трампа Ронні Джексон заявив у суботу, що колишній президент, як і очікувалося, одужує після вогнепального поранення у вухо, яке він дістав минулого тижня, але відзначив періодичну кровотечу і сказав, що Трампу може знадобитися перевірка слуху.

Про це повідомляє Голос Америки.

Куля, випущена потенційним убивцею на мітингу Трампа 13 липня в Пенсільванії, пройшла “менш ніж за чверть дюйма від його голови”, а потім влучила у верхню частину правого вуха Трампа, сказав Джексон, конгресмен-республіканець від Техасу, колишній лікар президентів Дональда Трампа і Барака Обами.

Через п’ять днів після того, як Трампу ледве вдалося уникнути вбивства, він у четвер офіційно прийняв висунення себе Республіканською партією на пост президента США.


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