Колишній лікар Дональда Трампа Ронні Джексон заявив у суботу, що колишній президент, як і очікувалося, одужує після вогнепального поранення у вухо, яке він дістав минулого тижня, але відзначив періодичну кровотечу і сказав, що Трампу може знадобитися перевірка слуху.

Про це повідомляє Голос Америки.

Куля, випущена потенційним убивцею на мітингу Трампа 13 липня в Пенсільванії, пройшла “менш ніж за чверть дюйма від його голови”, а потім влучила у верхню частину правого вуха Трампа, сказав Джексон, конгресмен-республіканець від Техасу, колишній лікар президентів Дональда Трампа і Барака Обами.

Через п’ять днів після того, як Трампу ледве вдалося уникнути вбивства, він у четвер офіційно прийняв висунення себе Республіканською партією на пост президента США.