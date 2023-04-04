Політика

Трампа арештували

4 Квітня 2023 20:56
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трамп

Колишнього президента США Дональда Трампа арештували в суді Нью-Йорка, де йому оголосять кримінальне обвинувачення.

Очікується, що під час арешту в нього візьмуть відбитки пальців, хоча поки що неясно, чи буде зроблено його фотографію. Потім його приведуть до зали суду, де й пред’являть звинувачення.

Під час арешту на Трампа не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів як екс-президент.

Висунути звинувачення має суд, після чого Трампа відпустять на волю.

Після цього Трамп повернеться до офісу окружного прокурора і звідти поїде до аеропорту, звідки вирушить до своєї резиденції.

Трамп – перший в історії президент США, якого звинувачують у кримінальному злочині. Він підозрюється у передачі 130 тис доларів Стормі Деніелс та порушенні фінансування своєї передвиборчої кампанії. Імовірно, порнозірка хотіла публічно розповісти про нібито їхній роман із Трампом, а передана їй сума згодом була незаконно компенсована з передвиборчого фонду політика.

Трамп приїхав до суду в кортежі з десятка машин та з охороною, які покладено йому як колишньому президентові.

Кортеж Трампа прибув до суду з Трамп-тауера, куди екс-президент приїхав з Флориди напередодні. Біля суду зібралися численні прихильники та противники Трампа, а також журналісти; прилегла територія була оточена поліцією та співробітниками Секретної служби, яка охороняє Трампа.

Незважаючи на численні запити та інтерес з боку журналістів, суд не дозволив вести пряму трансляцію із зали засідань, дозволивши фотографам лише зробити кілька знімків перед початком слухань.

Трамп також не виступив перед тими, хто зібрався біля суду, як припускали деякі ЗМІ, але він може зробити це після виходу з будівлі або вже у Флориді, куди він планує повернутися у вівторок увечері.


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