Економіка

Трамп запровадив мита на товари з Канади, Мексики та Китаю, посилаючись на надзвичайний стан
2 Лютого 2025 10:55
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Прапори Мексики, США та Канади майорять у Сьюдад-Хуаресі, Мексика, 1 лютого 2025 року / Фото Reuters
Прапори Мексики, США та Канади майорять у Сьюдад-Хуаресі, Мексика, 1 лютого 2025 року / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан та запровадив 25% мито на імпорт з Канади й Мексики, а також додаткове 10% мито на китайські товари. Він обґрунтував це необхідністю боротьби з незаконною міграцією та фентанілом.

Про це повідомляє Reuters.

Юридичні експерти зазначають, що використання Трампом закону International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977 року для введення імпортних мит є безпрецедентним і, ймовірно, зіткнеться з судовими позовами.

“Суди традиційно підтримують право президента на надзвичайні заходи, особливо коли йдеться про національну безпеку. Але питання в тому, чи можна застосовувати це до мит”, – сказав експерт з міжнародної торгівлі Тім Брайтбілл.

Він додав, що американські компанії можуть оскаржити мита в суді, проте блокування такого рішення буде складним завданням.

Прецедент Ніксона

Єдиним схожим випадком було запровадження президентом Річардом Ніксоном 10% мита у 1971 році для стримування зростання імпорту після відмови США від золотого стандарту. Тоді суд підтримав це рішення.

Однак професорка права Джорджтаунського університету Дженніфер Гіллман вважає, що у випадку Трампа зв’язок між надзвичайним станом та митами неочевидний.

“Мито не стосується лише фентанілу, тому немає чіткого пояснення, чому саме загальне підвищення мит є необхідним заходом для боротьби з цією проблемою”, – зазначила вона.

Трамп уже погрожував використати IEEPA у 2019 році для запровадження 5% мит на мексиканські товари через міграційні питання, але тоді він не оголошував надзвичайний стан.

Сенатор-демократ Тім Кейн розкритикував нове рішення Трампа, наголосивши, що воно може підвищити ціни для споживачів. Він також представив законопроєкт, який обмежує використання IEEPA для введення мит.

“Останнє, що потрібно американцям, – це нові безглузді податки на імпорт з наших найбільших торгових партнерів”, – заявив Кейн.


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