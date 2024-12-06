Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса на посаду “криптоцаря”

Обраний президент США Дональд Трамп анонсував нову посаду у своїй адміністрації – він висунув колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса на посаду “криптоцаря Білого дому”.

Як пояснив Трамп у своїй соцмережі Truth Social, на цій посаді Сакс відповідатиме за політику адміністрації США в галузі штучного інтелекту і криптовалют.

Крім того, Сакс розроблятиме нормативну базу, яка регулює криптоіндустрію, а також очолить раду помічників президента США з питань науки і технологій.

Девіду Саксу 52 роки, він народився в ПАР і був одним із перших керівників сервісу з обробки платежів PayPal. Сакс – співзасновник венчурної компанії Craft Ventures і член неформального об’єднання “мафія PayPal”, до якого входять також інші відомі прихильники Трампа, такі як Ілон Маск і Пітер Тіль.