Трамп вимагатиме в Саудівської Аравії зниження ціни на нафту задля  завершення війни в Україні

Дональд Трамп заявив, що вимагатиме від Саудівської Аравії та ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб сприяти завершенню війни в Україні. На думку президента США, після цього війна має припинитися “негайно”.

Про це Дональд Трамп заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише The Guardian.

Трамп сказав, що проситиме Саудівську Аравію і групу ОПЕК знизити вартість нафти, адже “був здивований, що цього не сталося ще в листопаді минулого року”.

“Ви повинні знизити ціну, і, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього до виборів. Це не демонструє великої любові”, – сказав Трамп.

Президент США впевнені, що якби ціна на нафту знизилася, російсько-українська війна негайно закінчилася б.

“Зараз ціна досить висока, тому війна триватиме. Вони повинні були зробити це вже давно. Вони дуже відповідальні насправді до певної міри, за те, що відбувається”, – зауважив Трамп.

Ймовірно, Трамп має на увазі, що Росія все ще отримує прибутки від продажу нафти, попри санкції G7 та ЄС щодо продажу енергоносіїв. Відомо, що експорт нафти й газу є однією з головних статей доходів російського бюджету на тлі санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну.