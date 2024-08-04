Трамп впав в істерику після відмови Гарріс іти на дебати на Fox News

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від дебатів із Камалою Гарріс, які вона вимагає провести 10 вересня на телеканалі ABC, як і було обумовлено раніше.

Він наполягає на своїй вимозі – провести дебати на Fox News 4 вересня, пише Politico.

“Я побачу її 4 вересня або не побачу її взагалі”, – заявив колишній президент. Він також додав, що “у Камали Гарріс немає розумових здібностей, щоб провести РЕАЛЬНІ дебати проти мене, заплановані на 4 вересня в Пенсільванії”.

У низці постів у соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що у Гарріс “низький IQ”, а також назвав її “тупою”.

Трамп повторив цю заяву на своєму мітингу в суботу ввечері в Джорджії, сказавши присутнім: “Ми зробимо це з Fox, якщо вона з’явиться. Я не думаю, що вона з’явиться”, – додав він, заявивши, що віце-президент “може читати телесуфлер, але не може говорити експромтом”.

Нагадаємо, республіканець вимагає перенесення дебатів через те, що дата 10 вересня узгоджувалася з Байденом, а той знявся з перегонів.