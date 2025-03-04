Трамп розпочав тарифну війну проти Китаю, Мексики та Канади

З 4 березня набули чинності підвищені мита, введені президентом США Дональдом Трампом на імпорт з Китаю, Канади та Мексики, повідомляє Associated Press. Товари з Канади та Мексики обкладаються митом у 25% (для канадських енергоносіїв діє ставка 10%), з Китаю – у 20%.

“Це дуже потужна зброя, яку політики не використовували, тому що вони були або нечесними, або дурними, або проплаченими”, – сказав Трамп 3 березня, виступаючи в Білому домі. “Тепер ми це використовуємо”, – підкреслив він.

Через кілька хвилин після того, як нові тарифи набули чинності, Китай оголосив про заходи у відповідь. На імпорт зі США м’яса птиці, пшениці, кукурудзи та бавовни діятиме 15-відсоткове мито. Американські сорго, соєві боби, свинина, яловичина, морепродукти, фрукти, овочі та молочна продукція при ввезенні до Китаю обкладатимуться 10% митом.

Трамп заявив про плани підвищити мита на початку лютого. Тоді прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв, що якщо Трамп ухвалить рішення про підвищення мита, то його країна у відповідь протягом 21 дня підніме тарифи на ввезення американських товарів на загальну суму понад 100 мільярдів доларів.

Влада Мексики теж заявила, що вживе заходів у відповідь, якщо Трамп почне тарифну війну, але не уточнила яких.