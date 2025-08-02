Трамп пригрозив ядерною відповіддю: “Надсилаю два підводні човни ближче до Росії”

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю, 1 серпня, зробив безпрецедентну заяву про розгортання американських ядерних субмарин поблизу Росії. За його словами, це відповідь на “небезпечні заяви” заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, які Трамп вважає провокаційними.

“Я віддав наказ про розміщення двох ядерних підводних човнів у відповідних регіонах — про всяк випадок, якщо ці дурні та агресивні заяви мають під собою щось більше. Слова мають значення і можуть мати наслідки. Сподіваюся, цього разу обійдеться”, — написав Трамп у Truth Social.

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Пізніше Трамп пояснив журналістам, що це рішення — превентивний захід: “Коли хтось говорить про ядерну зброю, ми маємо бути готовими. І ми абсолютно готові”.

Наразі незрозуміло, чи йдеться про субмарини з ядерними боєголовками, чи про атомні підводні човни з іншим озброєнням, пише CNN. Міністерство оборони США традиційно не розголошує переміщення стратегічних сил, тому підтвердити заяву Трампа наразі неможливо.

Однак його коментарі стали одним із найгостріших ядерних сигналів між США та Росією за останні роки, нагадуючи риторику часів Холодної війни.

Заява Трампа пролунала на тлі кількох днів публічної перепалки з Медведєвим. Напередодні представник Кремля згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару у відповідь. Це стало реакцією на те, що Трамп порадив йому “стежити за словами”.

Попри те, що Медведєв не має жодного контролю над ядерним арсеналом Росії, Трамп публічно втрутився в ситуацію. Він також назвав вторгнення РФ в Україну “огидним” і анонсував нові санкції проти Москви.

“Це війна Байдена, а не Трампа. Я тут, щоб її зупинити!” — заявив він, пообіцявши відправити до Росії свого спецпредставника Стіва Віткоффа. Подробиць місії поки що не розголошено.