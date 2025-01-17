Трамп переніс інавгурацію в Капітолій

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться не на вулиці перед будівлею Капітолію, а в ротонді. Це рішення ухвалили через холодну погоду, яка прогнозується 20 січня, заявив сам Трамп.

“Я не хочу, щоб люди постраждали або отримали травми якимось чином. Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб швидкого реагування, поліцейських собак і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників”, – написав Трамп в Truth Social.

Він додав, що в Ротонді також проходила інавгурація Рональда Рейгана в 1985 році – теж через дуже холодну погоду. Зазвичай під час інавгурації президент і віцепрезидент складають присягу перед будівлею Капітолію, а потім слідує інавгураційна промова – там же.