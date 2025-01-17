Політика

Трамп переніс інавгурацію в Капітолій
17 Січня 2025 20:39
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Порожні стільці на інавгураційній трибуні / Фото: REUTERS
Порожні стільці на інавгураційній трибуні / Фото: REUTERS

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться не на вулиці перед будівлею Капітолію, а в ротонді. Це рішення ухвалили через холодну погоду, яка прогнозується 20 січня, заявив сам Трамп.

“Я не хочу, щоб люди постраждали або отримали травми якимось чином. Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб швидкого реагування, поліцейських собак і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників”, – написав Трамп в Truth Social.

Він додав, що в Ротонді також проходила інавгурація Рональда Рейгана в 1985 році – теж через дуже холодну погоду. Зазвичай під час інавгурації президент і віцепрезидент складають присягу перед будівлею Капітолію, а потім слідує інавгураційна промова – там же.


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